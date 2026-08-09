Gorakhpur News: रेलकर्मी, उनकी बेटी व एसबीआई कर्मियों पर जालसाजी का एक और केस

Gorakhpur News: गोरखपुर में बैंक कर्मी गरिमा सिंह और उनके परिवार पर होम लोन माफ कराने का झांसा देकर करीब 93.20 लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप है। आरोप है कि गरिमा ने अपने सहकर्मी मोहन सिंह को भरोसा दिलाकर एक की जगह पांच बैंकों से लोन स्वीकृत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। होम लोन माफ कराने का झांसा देकर बैंकों से लोन कराकर रुपये हड़पने वाली बैंक कर्मी गरिमा सिंह व उनके रेलकर्मी पिता, पति व बैंक कर्मियों पर एक और केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि एक लोन के नाम पर पांच बैंकों से करीब 93.20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराकर रकम हड़पा गया। आरोपितों पर बैंक कर्मचारियों और एजेंटों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लोन कराने, बिना जानकारी बैंक खाता खोलने और रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मोहद्दीपुर निवासी मोहन सिंह रेलवे में स्टेशन अधीक्षक हैं। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनके सहकर्मी व रिश्तेदार ध्रुवनारायण सिंह की बेटी गरिमा सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह फाइनेंस कंपनी में काम करती है और किसी का भी लोन बंद करा सकती है। उसने बताया कि एक बैंक से पर्सनल लोन लेकर रकम उसे देनी होगी। उसकी ईएमआई वह खुद भरेगी और एक साल के भीतर लोन बंद करा देगी। ध्रुवनारायण सिंह की गारंटी पर मोहन सिंह इसके लिए तैयार हो गए。

आरोप और घटना की जानकारी आरोप है कि इसके बाद गरिमा और उसके साथियों ने एक सप्ताह के भीतर एक की जगह पांच बैंकों से मोहन सिंह के नाम पर करीब 93,20,866 रुपये का लोन स्वीकृत करा दिया। इनमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक और बजाज बैंक से लिए गए ऋण शामिल हैं। मोहन सिंह के मुताबिक उन्हें इसकी जानकारी होने पर आपत्ति जताई, लेकिन लोन बंद कराने का भरोसा देकर चेक के माध्यम से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर करा ली गई।

ईएमआई का भुगतान और शिकायत पीड़ित का आरोप है कि करीब 14 माह तक गरिमा ने ईएमआई भरी, इसके बाद भुगतान बंद कर दिया। बैंक से लगातार फोन आने पर मोहन सिंह ने गरिमा के घर पहुंचकर जानकारी ली तो वहां कई अन्य लोग भी उपस्थित मिले। आरोप है कि वे भी इसी तरह के लोन में फंसाए गए थे। तहरीर में गरिमा के पति भानू प्रताप सिंह, पिता ध्रुवनारायण सिंह, लोन एजेंट विशाल यादव, चंद्र प्रकाश, राजेंद्र कुमार और एसबीआई लोन कर्मी दिनकर मणि त्रिपाठी समेत अन्य लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

घटनाक्रम का विस्तार पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसके हस्ताक्षर वाले कुछ ब्लैंक चेक लिए गए तथा उसकी जानकारी के बिना उसके नाम से एक बैंक खाता भी खोला गया। उसने परिवार को खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपों और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

मुकदमों की जानकारी अब तक यह चौथा केस इस मामले में दर्ज है। आरोपी गरिमा व उनके पिता को पुलिस जेल भेज चुकी है। तीन केस एम्स थाने में जबकि एक केस सहजनवा थाने में दर्ज है। अब पुलिस सभी केस में रिमांड लेने की तैयारी में है।