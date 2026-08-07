Gorakhpur News: रजिस्ट्रीशुदा जमीन दोबारा बेचने का आरोप,चार पर धोखाधड़ी का केस
Gorakhpur News: -18 लाख रुपये लेने के बाद दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप-18 लाख रुपये लेने के बाद दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप -दाखिल-खारिज में खुली ह
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद।
पीपीगंज थाना क्षेत्र में रजिस्ट्रीशुदा जमीन को दोबारा बेचकर 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पहले एक जमीन का सौदा तय किया, फिर उसे अनुपयुक्त बताकर दूसरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वह जमीन पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है।
पीड़ित की शिकायत
पीपीगंज नगर के वार्ड संख्या-2 निवासी वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नगर के रहने वाले ज्ञानधर यादव, गब्बर यादव उर्फ राम आशीिष यादव, रामप्रवेश चौधरी और प्रह्लाद ने उन्हें 45 डिसमिल खेती योग्य भूमि दिखाकर उसका सौदा तय कराया। आरोप है कि जमीन के एवज में उन्होंने बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपये, दो लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये का चेक देकर कुल 18 लाख रुपये का भुगतान किया। पीड़ित का आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद आरोपियों ने पहले दिखाई गई जमीन को उपयुक्त न बताते हुए दूसरी जमीन दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद दूसरी भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम करा दी गई। जब उन्होंने दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू कराई तो पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम कराई गई है, उसकी रजिस्ट्री पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो चुकी है। इस खुलासे के बाद उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ। वीरेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने आरोपियों से कई बार अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन उन्हें केवल 1.50 लाख रुपये ही लौटाए गए। शेष 16.50 लाख रुपये वापस नहीं किए गए। काफी प्रयास के बाद भी समाधान न होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पीपीगंज पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। भूमि के अभिलेखों, रजिस्ट्री दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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