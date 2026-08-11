Gorakhpur News: फल खरीदने के बहाने 20 हजार रुपये लेकर फरार
Gorakhpur News: खजनी के उनवल नगर पंचायत में एक व्यक्ति ने फल विक्रेता से 20 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। आरोपी ने 5 हजार रुपये के फल खरीदने की बात कही और 20 हजार रुपये के नोटों में पैसा देने का भरोसा दिलाया। पैसे मिलने के बाद वह वहां से भाग गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है।
Gorakhpur News: खजनी, हिन्दुस्तान संवाद। उनवल नगर पंचायत में फल खरीदने के बहाने एक व्यक्ति फल विक्रेता से 20 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। पीड़ित ज्ञानमती देवी के अनुसार, आरोपी ने करीब पांच हजार रुपये के फल खरीदने की बात कही। इसके बाद 100-100 रुपये के नोटों में 20 हजार रुपये देने को कहा और पूरी रकम ऑनलाइन खाते में भेजने का भरोसा दिलाया। रकम लेने के बाद आरोपी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद खाते में रुपये नहीं आने पर पीड़ित ने संपर्क किया, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की जा रही है।
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