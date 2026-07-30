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Gorakhpur News: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 11 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज में एक युवक से सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके 11 लाख 18 हजार 400 रुपये की ठगी की गई। मुख्य आरोपी संतोष कुमार गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और पहचान पत्र बनाकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए।

Gorakhpur News: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 11 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से एक बेरोजगार युवक से 11 लाख 18 हजार 400 रुपये की ठगी करने के मामले में पीपीगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से पीड़ित को सरकारी नौकरी का भरोसा देकर गुमराह कर रहा था। पीड़ित विजय पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी मुलाकात पीपीगंज निवासी अमित रंजन के माध्यम से कुशीनगर के संतोष कुमार गौतम से हुई थी। संतोष ने न्यायालय में सरकारी नौकरी लगवाने का दावा करते हुए विभिन्न किश्तों में 11.18 लाख रुपये अपने बैंक खाते और ऑनलाइन माध्यम से ले लिए।

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बाद में उसने व्हाट्सएप पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और पहचान पत्र भेज दिया। आरोपी ने पीड़ित को कैसरबाग कोर्ट में प्रशिक्षण दिलाया और बाद में गोमतीनगर स्थित हाईकोर्ट परिसर में भी कुछ दिन काम कराया। जांच में दस्तावेज फर्जी निकले और पीड़ित को नौकरी से हटा दिया गया। रुपये वापस मांगने पर आरोपी धमकी देने लगा। पीपीगंज पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गुरुवार को आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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