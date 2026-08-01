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Gorakhpur News: मोबाइल-पर्स चोरी के विरोध पर मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज में खेत में सिंचाई के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी होने के कारण चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वादी ने खेत में पानी चलाते समय अपने सामान को सड़क किनारे रखा था। चोरी के बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

Gorakhpur News: मोबाइल-पर्स चोरी के विरोध पर मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। खेत में सिंचाई के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी होने के विरोध पर मारपीट करने के मामले में पीपीगंज पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई को वादी अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ खेत में पानी चला रहा था। दोनों ने मोबाइल और पर्स सड़क किनारे बिजली के पोल के पास रखे थे, जो कुछ देर बाद गायब मिले। आरोप है कि रहीम से पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों को बुलाकर दोनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रहीम, रहमान, रिजवान और शिवम श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

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