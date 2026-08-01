Gorakhpur News: मोबाइल-पर्स चोरी के विरोध पर मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार
Gorakhpur News: पीपीगंज में खेत में सिंचाई के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी होने के कारण चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वादी ने खेत में पानी चलाते समय अपने सामान को सड़क किनारे रखा था। चोरी के बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। खेत में सिंचाई के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी होने के विरोध पर मारपीट करने के मामले में पीपीगंज पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई को वादी अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ खेत में पानी चला रहा था। दोनों ने मोबाइल और पर्स सड़क किनारे बिजली के पोल के पास रखे थे, जो कुछ देर बाद गायब मिले। आरोप है कि रहीम से पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों को बुलाकर दोनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रहीम, रहमान, रिजवान और शिवम श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।