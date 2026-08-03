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Gorakhpur News: राशन कार्ड धाराकों को खाद्यान्न वितरण बुधवार से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: जिले के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए अगस्त का खाद्यान्न का वितरण बुधवार से शुरू किया जाएगा।

Gorakhpur News: राशन कार्ड धाराकों को खाद्यान्न वितरण बुधवार से

Gorakhpur News: गोरखपुर। जिले के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए अगस्त का खाद्यान्न का वितरण बुधवार से शुरू किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण 18 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में ई-पास मशीनें सुबह 8 से 12 बजे तक एवं दोपहर 2 से 6 बजे तक खुली रहेंगी। जिला पूर्ति अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि किसी कार्डधारक को उचित मूल्य की दुकान के वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अथवा जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में कर सकता। प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा।

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