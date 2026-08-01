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Gorakhpur News: बहन की शादी को लेकर विवाद, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: कैंपियरगंज में बहन की शादी को लेकर विवाद के चलते रिंकी चौरसिया का कथित तौर पर उसके फूफा और अन्य द्वारा मारपीट की गई। रिंकी ने पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला किया गया जिससे उसे चोटें आईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Gorakhpur News: बहन की शादी को लेकर विवाद, मारपीट

Gorakhpur News: कैंपियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बहन की शादी को लेकर हुए विवाद में युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के बड़ी सेन्दुरी गांव निवासी रिंकी चौरसिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गुरुवार को अपने फूफा रमेश चौरसिया के घर लोहरपुरवा टोला भगवानपुर गई थी। आरोप है कि बहन की शादी को लेकर रमेश चौरसिया, अजय चौरसिया और अंजली चौरसिया ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और दोनों हाथों में चोटें आईं। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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