Gorakhpur News: डीएपी-यूरिया पर ओवर रेटिंग का आरोप
Gorakhpur News: बांसगांव के किसानों ने सहकारी समिति के सचिव पर डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने सहायक आयुक्त को शिकायत पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों ने दोषी सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस दिलाने की भी अपील की है।
Gorakhpur News: बांसगांव/कौड़ीराम, हिन्दुस्तान संवाद। सहकारी समिति के सचिव पर डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक दर पर बेचने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कार्रवाई की मांग की है। समिति के सदस्यों एवं किसानों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता), गोरखपुर को भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किसानों ने दोषी पाए जाने पर संबंधित सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और किसानों से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाने की मांग की है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) नीरज कुमार ने कहा कि जांच एडीओ एजी (कृषि) को सौंपी गई है।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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