Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: डीएपी-यूरिया पर ओवर रेटिंग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: बांसगांव के किसानों ने सहकारी समिति के सचिव पर डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने सहायक आयुक्त को शिकायत पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों ने दोषी सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस दिलाने की भी अपील की है।

Gorakhpur News: डीएपी-यूरिया पर ओवर रेटिंग का आरोप

Gorakhpur News: बांसगांव/कौड़ीराम, हिन्दुस्तान संवाद। सहकारी समिति के सचिव पर डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक दर पर बेचने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कार्रवाई की मांग की है। समिति के सदस्यों एवं किसानों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता), गोरखपुर को भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किसानों ने दोषी पाए जाने पर संबंधित सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और किसानों से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाने की मांग की है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) नीरज कुमार ने कहा कि जांच एडीओ एजी (कृषि) को सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: ओवररेट खाद बिक्री की शिकायत पर दुकान सील, जांच जारी

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:Basti News: दो खाद की दुकानों का लाइसेंस निलंबित, तीन नमूने भरे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।