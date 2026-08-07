Gorakhpur News: पिपराइच में छुट्टा सांड के हमले में किसान की मौत

पिपराइच थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव में छुट्टा सांड के हमले में 60 वर्षीय किसान की मौत हो गई। किसान खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना का विवरण

यादवपुर गांव निवासी रामाकांत उपाध्याय (60) गुरुवार शाम अपने खेत में बने अस्थायी कटरैन (झोपड़ी) में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक छुट्टा सांड खेत की ओर आ गया। फसल की सुरक्षा के लिए उन्होंने डंडे के सहारे उसे भगाने का प्रयास किया। इससे सांड उग्र हो गया और किसान पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड ने किसान को सींगों से पटकते हुए कटरैन की दीवार से दबा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के किसान और परिजन मौके पर पहुंचे तथा किसी तरह सांड को भगाकर घायल किसान को बाहर निकाला। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी पिपराइच ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。