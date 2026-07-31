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Gorakhpur News: मारपीट के आरोप में दो पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चौरीचौरा के लक्ष्मणपुर गांव में पारिवारिक विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। शिवम मौर्या ने अपने चाचा और दादी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Gorakhpur News: मारपीट के आरोप में दो पर मुकदमा दर्ज

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लक्ष्मणपुर गांव निवासी शिवम मौर्या ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके बड़े पिता मनीष मौर्या और दादी ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। आरोप है कि जाते समय दोनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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