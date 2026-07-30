Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खौलती चाय फेंकी, छह लोगों पर मुकदमा
Gorakhpur News: सहजनवा के मांट गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। छोटे भाई और उसके परिवार ने बड़े भाई की पत्नी पर खौलती चाय फेंकी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह नामजद और दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना क्षेत्र के मांट गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि छोटे भाई और उसके परिवार के लोगों ने बड़े भाई के परिवार पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर छह नामजद और दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता किरण निषाद ने बताया कि 27 जुलाई की सुबह पारिवारिक विवाद के दौरान उसके देवर संतोष निषाद, उसकी पत्नी रूमा, गेना देवी, सुभद्रा, खुशबू और दो अन्य महिलाओं ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने गर्म चाय फेंक दी, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह झुलस गई। इसके बाद सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल महिला ने उपचार के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।