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Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खौलती चाय फेंकी, छह लोगों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा के मांट गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। छोटे भाई और उसके परिवार ने बड़े भाई की पत्नी पर खौलती चाय फेंकी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह नामजद और दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खौलती चाय फेंकी, छह लोगों पर मुकदमा

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना क्षेत्र के मांट गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि छोटे भाई और उसके परिवार के लोगों ने बड़े भाई के परिवार पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर छह नामजद और दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता किरण निषाद ने बताया कि 27 जुलाई की सुबह पारिवारिक विवाद के दौरान उसके देवर संतोष निषाद, उसकी पत्नी रूमा, गेना देवी, सुभद्रा, खुशबू और दो अन्य महिलाओं ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

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विरोध करने पर आरोपियों ने गर्म चाय फेंक दी, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह झुलस गई। इसके बाद सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल महिला ने उपचार के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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