Gorakhpur News: संगठन विस्तार एवं व्यापारी हितों पर हुआ मंथन
Gorakhpur News: गोरखपुर में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल (युवा) की बैठक में संगठन के सशक्त और सक्रिय ढांचे पर चर्चा हुई। संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता ने व्यापारियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की सलाह दी। अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने संगठन के विस्तार की जानकारी दी, जिसमें कई बाजार क्षेत्र शामिल हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल (युवा) महानगर इकाई के संगठनिक ढांचे को सशक्त और सक्रिय बनाने को लेकर आयोजित बैठक में कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक व्यापारी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार के महत्व को समझते हुए आत्मसम्मान के साथ कार्य करना चाहिए। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल (युवा) महानगर अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने कहा कि विरासत गलियारा क्षेत्र के अंतर्गत मोहरीपुर, बरगदवा, जंगल धूषण, असुरन, धर्मशाला बाजार, सूरजकुंड, सूर्य विहार, राम जानकी नगर, कृष्णा नगर सहित अनेक बाजार क्षेत्रों में संगठन का विस्तार हो चुका है।
बैठक में आशीष गुप्ता (सोनू), मनीष श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता, प्रमोद अवस्थी, अंबिके प्रजापति, आकाश चौहान, इंजीनियर विनीत मिश्र, अमरदीप गुप्ता, धनंजय गुप्ता, मुकेश गौड़, कृष्ण गुप्ता, गोपाल जी वैश्य, विजय श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
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