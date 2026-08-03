Gorakhpur News: करंट लगने से छात्रा की मौत
Gorakhpur News: खोराबार थाना क्षेत्र के नौवा अब्बल गांव में एक स्नातक छात्रा रबीता यादव की मौत कूलर में उतरे करंट लगने से हो गई। सोमवार को घर लौटने के बाद पोछा लगाते समय ये घटना हुई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Gorakhpur News: खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार थाना क्षेत्र के नौवा अब्बल गांव में सोमवार शाम घर की सफाई के दौरान कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से स्नातक की छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, नौवा अब्बल निवासी रामा यादव की 22 वर्षीय पुत्री रबीता यादव सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे कोचिंग से घर लौटी थी। घर पहुंचने के बाद वह पोछा लगा रही थी। इसी दौरान कूलर में उतरे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
रबीता दो भाइयों में इकलौती बहन थी। बड़ा भाई गंगेश पुलिस विभाग में कार्यरत है, जबकि छोटा भाई गौतम खेलकूद की पढ़ाई कर रहा है। पिता गांव में चाय की दुकान चलाते हैं। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह ने बताया कि करंट लगने से युवती की मौत हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।