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Gorakhpur News: करंट लगने से छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खोराबार थाना क्षेत्र के नौवा अब्बल गांव में एक स्नातक छात्रा रबीता यादव की मौत कूलर में उतरे करंट लगने से हो गई। सोमवार को घर लौटने के बाद पोछा लगाते समय ये घटना हुई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Gorakhpur News: करंट लगने से छात्रा की मौत

Gorakhpur News: खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार थाना क्षेत्र के नौवा अब्बल गांव में सोमवार शाम घर की सफाई के दौरान कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से स्नातक की छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, नौवा अब्बल निवासी रामा यादव की 22 वर्षीय पुत्री रबीता यादव सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे कोचिंग से घर लौटी थी। घर पहुंचने के बाद वह पोछा लगा रही थी। इसी दौरान कूलर में उतरे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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रबीता दो भाइयों में इकलौती बहन थी। बड़ा भाई गंगेश पुलिस विभाग में कार्यरत है, जबकि छोटा भाई गौतम खेलकूद की पढ़ाई कर रहा है। पिता गांव में चाय की दुकान चलाते हैं। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह ने बताया कि करंट लगने से युवती की मौत हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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