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Gorakhpur News: डॉ. संजीव दीक्षित ने ओएसडी का कार्यभार ग्रहण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीसीएस अधिकारी डॉ. संजीव कुमार दीक्षित ने सोमवार को गोरखपुर नगर निगम में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

Gorakhpur News: डॉ. संजीव दीक्षित ने ओएसडी का कार्यभार ग्रहण किया

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। पीसीएस अधिकारी डॉ. संजीव कुमार दीक्षित ने सोमवार को गोरखपुर नगर निगम में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, सचिव पुष्पराज सिंह एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की। डॉ. संजीव इसके पूर्व कानपुर नगर के एसडीएम (बिल्हौर) का दायित्व संभाल रहे थे। इसके पूर्व गोरखपुर में सदर तहसील में तहसीलदार के रूप में सेवाएं दी हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उन्होंने अपनी सेवाओं से आमजन के बीच लोकप्रियता हासिल की थी।

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