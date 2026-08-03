Gorakhpur News: सूनोसमिट में डॉ. रोशन झा ने दिया व्याख्यान
Gorakhpur News: अल्ट्रासाउंड जांच को लेकर चेन्नई में हुए अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में गोरखपुर से रेडियोलॉजिस्ट डॉ. रोशन झा शामिल हुए। उन्होंने पेट में दाएं तरफ होने वा
Gorakhpur News: गोरखपुर। अल्ट्रासाउंड जांच को लेकर चेन्नई में हुए अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में गोरखपुर से रेडियोलॉजिस्ट डॉ. रोशन झा शामिल हुए। उन्होंने पेट में दाएं तरफ होने वाली बीमारियों पर व्याख्यान दिया है। इस कांफ्रेंस में शामिल होने वाले वह पूर्वांचल के एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट रहे। डॉ. रोशन झा बतौर एक्सपर्ट आमंत्रित किया गया। इस कांफ्रेंस में विश्व के 2000 से अधिक रेडियोलॉजिस्ट शामिल हुए। डॉ. रोशन झा ने बताया कि पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड कई बीमारियों का पता लगा लेता है। इसमें पेट में अपेंडिक्स, आंत में ट्यूमर, टीबी, गांठ और घाव शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।