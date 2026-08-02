Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: भाई की शिकायत कर लौट रहे युवक पर हमला, 16 पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: पीपीगंज के मखनहा टोला रबेलिया में घरेलू विवाद के बाद युवक और उसके साथी पर हमला किया गया। शिकायत करने के बाद लौटते समय घात लगाए लोगों ने उन्हें पीटा, जिसमें एक गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने चार नामजद सहित 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Gorakhpur News: भाई की शिकायत कर लौट रहे युवक पर हमला, 16 पर केस

Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के मखनहा टोला रबेलिया में घरेलू विवाद के बाद थाने से लौट रहे युवक और उसके साथी पर हमला कर दिया गया। मारपीट में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मखनहा टोला रबेलिया निवासी सुनील कुमार ने तहरीर में बताया कि भाई बुद्धिराम से घरेलू विवाद के बाद वह शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे। लौटते समय गदहीखाल अंडरपास के पास पहले से घात लगाए लोगों ने उन्हें और उनके साथी सिकंदर को रोककर लाठी-डंडों, हॉकी और लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर राहगीरों ने बीच-बचाव कर दोनों को बचाया।

ये भी पढ़ें:पुरानी रंजिश में दो युवकों की लाठी-डंडों व रॉड से पिटाई

हमले में सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बुद्धिराम, अभय, बबलू और नंदकिशोर समेत चार नामजद तथा 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: रिाहुहाीौैा
ये भी पढ़ें:पीरपुरा में खूनी संघर्ष के बाद दोनों 18 लोगों पर मुकदमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।