Gorakhpur News: भाई की शिकायत कर लौट रहे युवक पर हमला, 16 पर केस
Gorakhpur News: पीपीगंज के मखनहा टोला रबेलिया में घरेलू विवाद के बाद युवक और उसके साथी पर हमला किया गया। शिकायत करने के बाद लौटते समय घात लगाए लोगों ने उन्हें पीटा, जिसमें एक गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने चार नामजद सहित 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के मखनहा टोला रबेलिया में घरेलू विवाद के बाद थाने से लौट रहे युवक और उसके साथी पर हमला कर दिया गया। मारपीट में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मखनहा टोला रबेलिया निवासी सुनील कुमार ने तहरीर में बताया कि भाई बुद्धिराम से घरेलू विवाद के बाद वह शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे। लौटते समय गदहीखाल अंडरपास के पास पहले से घात लगाए लोगों ने उन्हें और उनके साथी सिकंदर को रोककर लाठी-डंडों, हॉकी और लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर राहगीरों ने बीच-बचाव कर दोनों को बचाया।
हमले में सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बुद्धिराम, अभय, बबलू और नंदकिशोर समेत चार नामजद तथा 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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