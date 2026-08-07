Gorakhpur News: डॉक्टर को फोन कर 30 हजार रुपये लौटाने की धमकी, केस दर्ज

Gorakhpur News: शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास रोड स्थित एक निजी क्लीनिक संचालक डॉक्टर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर गाली-गलौज करने और इलाज में खर्च हुए 30 हजार रुपये वापस मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर का कहना है कि वह न तो किडनी का इलाज करते हैं और न ही कॉल करने वाले व्यक्ति को जानते हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डॉ. हरिवंश यादव ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया कि किडनी के इलाज में 30 हजार रुपये खर्च हुए हैं और वह रकम वापस की जाए।