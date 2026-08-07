Gorakhpur News: डॉक्टर को फोन कर 30 हजार रुपये लौटाने की धमकी, केस दर्ज
Gorakhpur News: -किडनी के इलाज का खर्च वापस मांगने का आरोप, मोबाइल नंबर की जांच शुरू-किडनी के इलाज का खर्च वापस मांगने का आरोप, मोबाइल नंबर की जांच शुरू पादरी बाजार,
Gorakhpur News: शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास रोड स्थित एक निजी क्लीनिक संचालक डॉक्टर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर गाली-गलौज करने और इलाज में खर्च हुए 30 हजार रुपये वापस मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर का कहना है कि वह न तो किडनी का इलाज करते हैं और न ही कॉल करने वाले व्यक्ति को जानते हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डॉ. हरिवंश यादव ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया कि किडनी के इलाज में 30 हजार रुपये खर्च हुए हैं और वह रकम वापस की जाए।
जब डॉक्टर ने बताया कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने के बाद शाहपुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अंजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला धमकी और उत्पीड़न का प्रतीत हो रहा है। कॉल करने वाले की पहचान कर जल्द ही उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।