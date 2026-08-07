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Gorakhpur News: डॉक्टर को फोन कर 30 हजार रुपये लौटाने की धमकी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: -किडनी के इलाज का खर्च वापस मांगने का आरोप, मोबाइल नंबर की जांच शुरू-किडनी के इलाज का खर्च वापस मांगने का आरोप, मोबाइल नंबर की जांच शुरू पादरी बाजार,

Gorakhpur News: डॉक्टर को फोन कर 30 हजार रुपये लौटाने की धमकी, केस दर्ज

Gorakhpur News: शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास रोड स्थित एक निजी क्लीनिक संचालक डॉक्टर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर गाली-गलौज करने और इलाज में खर्च हुए 30 हजार रुपये वापस मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर का कहना है कि वह न तो किडनी का इलाज करते हैं और न ही कॉल करने वाले व्यक्ति को जानते हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डॉ. हरिवंश यादव ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया कि किडनी के इलाज में 30 हजार रुपये खर्च हुए हैं और वह रकम वापस की जाए।

जब डॉक्टर ने बताया कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने के बाद शाहपुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अंजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला धमकी और उत्पीड़न का प्रतीत हो रहा है। कॉल करने वाले की पहचान कर जल्द ही उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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