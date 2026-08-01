Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: सामान का पैसा मांगने पर कुल्हाड़ी से हमला, दंपती पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोला थाना क्षेत्र के चकमहेशपुर गांव में दुकान से सामान खरीदने के बाद रुपये मांगने को लेकर विवाद बढ़ गया। पड़ोसी इखलाक और उसकी पत्नी नूरजहां ने दुकानदार यशोदा के परिवार पर हमला किया। इसमें यशोदा के पति को कुल्हाड़ी से चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: सामान का पैसा मांगने पर कुल्हाड़ी से हमला, दंपती पर केस

Gorakhpur News: भर्रोह, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के चकमहेशपुर गांव में दुकान से सामान लेने के बाद रुपये मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने पत्नी के साथ मिलकर दुकानदार के परिवार पर हमला कर दिया। चकमहेशपुर निवासी यशोदा पत्नी इकबाल अहमद ने तहरीर में बताया कि गुरुवार शाम उनके पड़ोसी इखलाक अहमद दुकान से सामान लेकर गए। जब उनके बेटे ने सामान का पैसा मांगा तो वह नाराज हो गए। आरोप है कि इखलाक अपनी पत्नी नूरजहां के साथ मिलकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। विरोध करने पर दोनों ने यशोदा, उनके पति और बच्चों की पिटाई कर दी।

इसी दौरान इखलाक ने कुल्हाड़ी से उनके पति के पैर पर वार कर दिया। परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दंपति पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।