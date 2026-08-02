Gorakhpur News: जमीन बंटवारे के विवाद में बड़े भाई पर हमला, हाथ व उंगली टूटने का आरोप

Gorakhpur News: खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दिव्यनगर निवासी अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि 31 जुलाई की रात उनके छोटे भाई सुधांशु कुमार मिश्रा ने जमीन के बंटवारे की बातचीत के बहाने उन्हें अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दिनेश चौधरी, कर्मवीर और राजन सिंह के साथ मिलकर घर का गेट बंद कर सभी ने रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। अजय मिश्रा का आरोप है कि मारपीट में उनकी एक अंगुली और हाथ में गंभीर चोट आई तथा सिर पर प्रहार होने से वह बेहोश हो गए।