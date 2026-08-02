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Gorakhpur News: जमीन बंटवारे के विवाद में बड़े भाई पर हमला, हाथ व उंगली टूटने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खोराबार के थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में मारपीट हुई। घायल अजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनके भाई और अन्य लोगों ने उन्हें बुलाकर लाठी-डंडों से हमला किया। उन्हें गंभीर चोटें आईं और आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: जमीन बंटवारे के विवाद में बड़े भाई पर हमला, हाथ व उंगली टूटने का आरोप

Gorakhpur News: खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दिव्यनगर निवासी अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि 31 जुलाई की रात उनके छोटे भाई सुधांशु कुमार मिश्रा ने जमीन के बंटवारे की बातचीत के बहाने उन्हें अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दिनेश चौधरी, कर्मवीर और राजन सिंह के साथ मिलकर घर का गेट बंद कर सभी ने रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। अजय मिश्रा का आरोप है कि मारपीट में उनकी एक अंगुली और हाथ में गंभीर चोट आई तथा सिर पर प्रहार होने से वह बेहोश हो गए।

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बाद में उनका चालक पहुंचा और उन्हें वहां से इलाज के लिए ले गया। आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए दोबारा इलाके में आने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने खोराबार थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।एसओ सुधांशु सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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