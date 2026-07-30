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Gorakhpur News: होटल पर मामूली विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों ने दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक होटल में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। होटल में भोजन करते समय कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और दोनों पक्षों से तहरीर लेकर जांच शुरू की।

Gorakhpur News: होटल पर मामूली विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों ने दी तहरीर

Gorakhpur News: भटहट, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के गोरखपुर-महराजगंज सीमा पर स्थित एक होटल में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। भटहट के बड़हरिया टोला निवासी रमेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह बुधवार रात करीब दस बजे होटल पर भोजन करने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ अभद्रता की और मारपीट शुरू कर दी।

शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कराया। पुलिस एक पक्ष के व्यक्ति को चौकी ले आई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तहरीर दी। चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्र ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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