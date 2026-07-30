Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में बीए-बीकॉम की प्रवेश सूची जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज ने बीए और बीकॉम के प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी की है। बीए में सूचकांक 349 से 220 और बीकॉम में 375 से 235 तक के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रवेश 31 जुलाई को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच होगा। कॉलेज में कुछ एमए और एमएससी सीटें भी खाली हैं।

Gorakhpur News: दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में बीए-बीकॉम की प्रवेश सूची जारी

Gorakhpur News: गोरखपुर। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज ने बीए और बीकॉम प्रथम वर्ष प्रवेश की मेरिट सूची जारी कर दी है। बीए में सूचकांक 349 से 220 तथा बीकॉम में 375 से 235 तक के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए चयनित किया गया है। प्रवेश 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पश्चिमी परिसर में होगा। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि एमए (प्राचीन इतिहास, हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान), एमएससी (गणित, रसायन विज्ञान) और एमकॉम प्रथम वर्ष में कुछ सीटें रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित विभाग में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने सभी मूल प्रमाणपत्र साथ लाने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:एलबीएस डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की दूसरी मेरिट सूची जारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।