Gorakhpur News: दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में बीए-बीकॉम की प्रवेश सूची जारी
Gorakhpur News: गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज ने बीए और बीकॉम के प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी की है। बीए में सूचकांक 349 से 220 और बीकॉम में 375 से 235 तक के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रवेश 31 जुलाई को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच होगा। कॉलेज में कुछ एमए और एमएससी सीटें भी खाली हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज ने बीए और बीकॉम प्रथम वर्ष प्रवेश की मेरिट सूची जारी कर दी है। बीए में सूचकांक 349 से 220 तथा बीकॉम में 375 से 235 तक के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए चयनित किया गया है। प्रवेश 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पश्चिमी परिसर में होगा। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि एमए (प्राचीन इतिहास, हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान), एमएससी (गणित, रसायन विज्ञान) और एमकॉम प्रथम वर्ष में कुछ सीटें रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित विभाग में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने सभी मूल प्रमाणपत्र साथ लाने के निर्देश दिए हैं।
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