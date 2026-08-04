Gorakhpur News: मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता, भोर से हुआ जलाभिषेकं

Gorakhpur News: गोरखपुर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, जबकि प्रमुख शिव मंदिर परिसर में मेला जैसा दृश्य देखा गया। बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर में विशेष जलाभिषेक हुआ, वहीं ग्रामसभा कोनी में शिव-पार्वती की भव्य झांकी भी निकाली गई।

Gorakhpur News: गोरखपुर, हिन्दुस्तान टीम। गांव-कस्बों में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सूर्योदय से पहले ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों की लंबी कतारें लग गई। हर हर महादेव की घोष और घंटों की आवाज के बीच भक्ति का माहौल बना रहा, जबकि प्रमुख शिव मंदिर परिसर में मेला जैसा दृश्य दिखा। मंदिरों में पहुंचे कांवड़ियों के जत्थों ने जलाभिषेक कर महादेव से कल्याण की कामना की। बड़हलगंज संवाद के अनुसार, सावन के पहले सोमवार को एतिहासिक बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का तांता लगा रहा। बड़हलगंज के शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज, गुंजायमान रही。

शिव मंदिरों में जलाभिषेक सोमवार की भोर में ही बाबा जलेश्वरनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 5 बजे भोर से ही शुरू हुआ, जलाभिषेक दिन में 12 बजे तक चलता रहा।

भक्ति और आस्था का प्रदर्शन जगदीशपुर संवाद के अनुसार, पिपराइच क्षेत्र के ग्रामसभा कोनी में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। युवाओं द्वारा शिव-पार्वती की भव्य एवं मनमोहक झांकी निकाली गई। जिसे देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। रात 8:15 बजे कोनी चौराहे स्थित प्राचीन क्षत्रिय बाबा एवं शिव मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस बार झांकी का विशेष आकर्षण 'अघोर दृश्य' और पौराणिक थीम रही। रथ पर भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी-देवताओं के सजीव रूप में सजे कलाकार विराजमान थे। रथ के निचले हिस्से को विशाल खोपड़ियों (नरमुंडों) और अघोरी कलाकृतियों से बहुत ही जीवंत रूप से सजाया गया था। अघोरी वेशभूषा में चेहरे पर भस्म लगाए और रूद्राक्ष धारण किए कलाकारों ने विशेष आकर्षण केंद्र बनाया।