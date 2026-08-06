Gorakhpur News: डेयरी कॉन्क्लेव में आधुनिक तकनीकी पर जोर
Gorakhpur News: दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम सीडीओ ने 28
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को विकास भवन सभागार में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया गया। दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी نے किया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के अन्तर्गत ई-लाटरी द्वारा चयनित 14 महिला एवं 14 पुरूष लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी ने चयन-पत्र वितरत किया।
पशुपालन विशेषज्ञों की जानकारी
उपनिदेशक पशुपालन डॉ. वेद प्रकाश और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धर्मेंद्र पाण्डेय ने दुग्ध उत्पादकों और पशु पालकों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
सरकारी योजनाओं का वितरण
दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित कॉन्क्लेव के दौरान सरकारी योजनाओं के 28 पात्र लाभार्थियों को चयन और अनुमति पत्र वितरित किए गए। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. बीके सिंह, डॉ. सुबोध, कृषि विज्ञान अधिकारी डॉ. एसके सिंह और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी रेनू कुमारी ने पशुओं के स्वास्थ्य, चारा प्रबंधन, विभागीय योजनाओं, आधुनिक डेयरी प्रबंधन और टीकाकरण की जानकारी दी。
स्थानीय स्टॉल्स
इस अवसर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, मदर डेयरी, वरून बेवरेज, ज्ञान डेरी, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लि ने स्टॉल लगाया। क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी बृज मोहन त्यागी, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक शरद चन्द्र श्रीवास्तव, लेखाकर अंकित कुमार दूबे मौजूद रहे।
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