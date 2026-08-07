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Gorakhpur News: साइबर ठगी की शिकार महिला को वापस मिले 15,140 रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद।खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार थाना की साइबर हेल्प डेस्क ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की शिकार महिला

Gorakhpur News: साइबर ठगी की शिकार महिला को वापस मिले 15,140 रुपये

Gorakhpur News: खोराबार। खोराबार थाना की साइबर हेल्प डेस्क ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की शिकार महिला के 15,140 रुपये वापस करा दिए। पुलिस के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने महिला की एडिटेड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। महिला ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल रकम होल्ड कराई और न्यायालय की अनुमति के बाद संबंधित बैंक के माध्यम से पूरी राशि पीड़िता के खाते में वापस करा दी।

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