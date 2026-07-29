Gorakhpur News: खेत में दंपति पर हमला, नौ पर केस
Gorakhpur News: सहजनवा के ओडवलिया गांव में एक दंपत्ति पर खेत में हमला हुआ। 27 जून को आसमा उर्फ आयशा अपने पति और बेटे के साथ खेत गई थीं, जहां आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। पति गंभीर घायल होकर बेहोश हो गए। पुलिस ने नौ आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा क्षेत्र के ओडवलिया गांव में खेत पर गए दंपत्ति से मारपीट के मामले में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता आसमा उर्फ आयशा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 27 जून को वह पति और बेटे के साथ खेत गई थीं। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपित लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। मारपीट में उनके पति गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए, जबकि उनके सीने की हड्डी टूट गई। पुलिस ने गुलाम गौस, छोटू उर्फ अज्जू समेत नौ आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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