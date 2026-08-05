Gorakhpur News: इकोलॉजिकल पार्क में ही बनाया जाएगा पूर्वांचल कला ग्राम

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। महेसरा में 25 एकड़ में तकरीबन 48 करोड़ रुपये से इकोलॉजिकल

इकोलॉजिकल पार्क में ही बनाया जाएगा पूर्वांचल कला ग्राम

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। महेसरा में 25 एकड़ में तकरीबन 48 करोड़ रुपये से इकोलॉजिकल पार्क निर्माणाधीन है। अब इसी पार्क के तीन एकड़ जमीन पर पूर्वांचल कला ग्राम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर तकरीबन 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर आयुक्त अजय जैन ने इकोलॉजिकल पार्क को दीर्घकालिक रूप से सस्टेनेबल एवं नागरिकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से पार्क में पूर्वांचल कला ग्राम, कियोस्क, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कामर्शियल जोन एवं वॉक-थ्रू आकर्षण और डायनासोर पार्क सहित अन्य मनोरंजक एवं पर्यटनोन्मुख सुविधाओं के विकास की घोषणा की है।

पूर्वांचल कला ग्राम का निर्माण एथनिक टूरिज्म विलेज की थीम पर बनने वाले पूर्वांचल कला ग्राम परिसर में लोककला, लोकसंगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और ग्रामीण जीवन का अनुभव मिलेगा। इसके पीछे स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर की प्रस्तुति के साथ जोड़ने की सोच है। वास्तुशिल्प में गोरखपुर की टेराकोटा कला, पारंपरिक ईंट निर्माण, बलुआ पत्थर, मिट्टी, बांस और लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पूरा परिसर पूर्वांचल की पहचान को सजीव करेगा। परियोजना के प्रवेशद्वार पर सांस्कृतिक यात्रा का एहसास कराएगा। यहां पारंपरिक हाट-बाजार होगा, जहां स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।

मनोरंजन और पर्यटन सुविधाएं इसके बाद ‘कल्चरल स्ट्रीट’ आगंतुकों को लोककला, लोककथाओं, टेराकोटा शिल्प और पूर्वांचली संस्कृति से परिचित कराएगी। इसके अतिरिक्त ‘एक्सपीरियंस कोर्टयार्ड’ होगा, जहां पर्यटक स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सकेंगे, हथकरघा बुनाई को करीब से देख सकेंगे और लोक कलाकारों के साथ संवाद कर सकेंगे। वहीं ‘फूड विलेज’ में लिट्टी-चोखा, बाटी-चोखा, कचौड़ी-सब्जी, कुल्हड़ चाय और पूर्वांचल के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। 300 से 500 दर्शकों की क्षमता वाले ओपन एयर एम्फीथिएटर में बिरहा, कजरी, फगुआ, सोहर, नौटंकी और भजन संध्या आयोजित होगी।

फोटो विलेज बनेगा सबसे बड़ा आकर्षण मुख्य अभियंता अमित शर्मा के मुताबिक परियोजना में विशेष ‘फोटो विलेज’ विकसित किया जाएगा, जहां गांव, चौपाल, आंगन और पारंपरिक घरों की थीम पर तैयार सेट होंगे। यह स्थान प्री-वेडिंग शूट, सोशल मीडिया कंटेंट, फैशन और विज्ञापन शूट के लिए क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बन सकता है। शादी और आयोजनों के लिए भी खास कला ग्राम में पारंपरिक थीम पर आधारित लॉन और आयोजन स्थल भी विकसित किए जाएंगे। यहां विवाह, सांस्कृतिक आयोजन, कॉर्पोरेट कार्यक्रम और पारिवारिक समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और पारंपरिक सजावट इसे अन्य आयोजन स्थलों से अलग पहचान देंगी।