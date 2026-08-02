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Gorakhpur News: चाकू से हमले में सिपाही घायल, युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी अंतर्गत बाघागाड़ा पुलिस पिकेट पर रविवार

चाकू से हमले में सिपाही घायल, युवक गिरफ्तार
चाकू से हमले में सिपाही घायल, युवक गिरफ्तार

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी अंतर्गत बाघागाड़ा पुलिस पिकेट पर रविवार शाम संदिग्ध अवस्था में चाकू लेकर घूम रहे युवक को पकड़ने के दौरान एक रिक्रूट कांस्टेबल घायल हो गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार रविवार शाम सूचना मिली कि बाघागाड़ा पिकेट के पास एक युवक हाथ में नारियल काटने वाला चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़ने के दौरान युवक के पास मौजूद चाकू से रिक्रूट कांस्टेबल दिवाकर त्रिवेदी के हाथ में चोट लग गई।

घायल कांस्टेबल को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। पूछताछ में आरोपी की पहचान सुनील वर्मा, पुत्र रामसूरत वर्मा, निवासी बेतियाहाता, थाना कैंट के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में था। उसके पास से चाकू भी बरामद किया गया है। गीडा के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडे ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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