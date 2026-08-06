Gorakhpur News: कोल्ड स्टोरेज में रखे मूंगफली की जांच को लेकर जीएसटी का छापा
Gorakhpur News: पिपराइच रोड पर एक कोल्ड स्टोरेज में रखी मूंगफली में टैक्स चोरी का आरोप गोरखपुर,
Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता पिपराइच रोड स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में कारोबारी की रखी मूंगफली में टैक्स चोरी के संदेह पर राज्यकर विभाग की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू (एसआईबी) संजय कुमार के नेतृत्व में टीम मूंगफली के कागजात और ई-वे बिल आदि को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है। टीम को लाखों रुपये के टैक्स चोरी का संदेह है।बुधवार को जीएसटी की टीम पिपराइच रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज में कई गाड़ियों से पहुंची। टीम के पहुंचने से कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों के साथ कारोबारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने ट्रक से पहुंचे मूंगफली के कागजात की जांच की।
अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।मामला साहबगंज से जुड़े मूंगफली के दो कारोबारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि पूरे मार्केट में मूंगफली के कारोबार में इन्हीं दोनों कारोबारियों का दबदबा है। पूरा मामला दोनों कारोबारियों के रसूख से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर राज्यकर विभाग यूएन सिंह का कहना है कि टैक्स चोरी के इनपुट पर जांच की जा रही है।
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