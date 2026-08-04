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Gorakhpur News: चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चिलुआताल थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक जीतन चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुई बाइक बरामद की। थानाध्यक्ष सूरज सिंह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

Gorakhpur News: चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Gorakhpur News: चिलुआताल, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मार्च में चोरी हुई बाइक भी बरामद कर ली है। थानाध्यक्ष सूरज सिंह के निर्देशन में मामले के विवेचक उपनिरीक्षक राजेश कुमार शाह, उपनिरीक्षक राकेश जायसवाल तथा आरक्षी मोहम्मद आफताब की टीम चोरी की घटना की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पनियरा थाना क्षेत्र के सतगुर माधोनगर निवासी जीतन चौहान पुत्र रामसुभग चौहान के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से चिलुआताल थाने में दर्ज मुकदमा से संबंधित चोरी की बाइक बरामद कर ली।

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