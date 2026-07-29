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Gorakhpur News: मेला परिसर से चोरी गई बाइक बरामद, आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चौरीचौरा पुलिस ने तरकुलहा देवी मेला परिसर से चोरी गई बाइक के मामले में आरोपित संदीप मद्धेशिया को गिरफ्तार कर लिया। बाइक 5 जून को बेलीपार क्षेत्र के विकास कुमार की चोरी हुई थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा।

Gorakhpur News: मेला परिसर से चोरी गई बाइक बरामद, आरोपित गिरफ्तार

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। तरकुलहा देवी मेला परिसर से चोरी गई बाइक के मामले में चौरीचौरा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने फुटहवाइनार चौराहे के पास से देवरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र निवासी संदीप मद्धेशिया को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा। बेलीपार थाना क्षेत्र के नवापार निवासी विकास कुमार की बाइक 5 जून को मंदिर में दर्शन के दौरान चोरी हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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