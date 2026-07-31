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Gorakhpur News: एसएसपी के आदेश पर छेड़खानी व अपहरण के प्रयास का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ असलहा दिखाकर छेड़खानी और जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास किया गया। पीड़िता की दादी ने आरोप लगाया कि गांव के युवकों ने मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

Gorakhpur News: एसएसपी के आदेश पर छेड़खानी व अपहरण के प्रयास का केस दर्ज

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से असलहा दिखाकर छेड़खानी, जबरन वाहन में बैठाने के प्रयास, मारपीट और धमकी के मामले में एसएसपी के आदेश पर करीब दो महीने बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता की दादी का आरोप है कि दो जून को गांव के मनबढ़ युवकों ने वारदात की और विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर जातिसूचक गालियां दीं। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की गई। उनके निर्देश पर गीडा पुलिस ने सूरज, कल्लू, रवि व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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