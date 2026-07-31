Gorakhpur News: एसएसपी के आदेश पर छेड़खानी व अपहरण के प्रयास का केस दर्ज
Gorakhpur News: सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ असलहा दिखाकर छेड़खानी और जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास किया गया। पीड़िता की दादी ने आरोप लगाया कि गांव के युवकों ने मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से असलहा दिखाकर छेड़खानी, जबरन वाहन में बैठाने के प्रयास, मारपीट और धमकी के मामले में एसएसपी के आदेश पर करीब दो महीने बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता की दादी का आरोप है कि दो जून को गांव के मनबढ़ युवकों ने वारदात की और विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर जातिसूचक गालियां दीं। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की गई। उनके निर्देश पर गीडा पुलिस ने सूरज, कल्लू, रवि व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।