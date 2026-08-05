Gorakhpur News: एनसीसी अधिकारी डॉ. अपर्णा मिश्रा बनीं मेजर
Gorakhpur News: गोरखपुर के सीआरडीएमपीजी कालेज की एसोसिएट एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉ. अपर्णा मिश्रा को औपचारिक रूप से मेजर रैंक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कल कॉलेज में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। डॉ. मिश्रा ने अपने माता-पिता, भारतीय सेना, एनसीसी और कॉलेज परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया।
Gorakhpur News: गोरखपुर। सीआरडीएमपीजी कालेज गोरखपुर की एसोसिएट एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉ अपर्णा मिश्रा की रैंक सेरेमनी आयोजित हुई। इस दौरान उन्हें पदोन्नति करते हुए औपचारिक रूप से मेजर रैंक का प्रतीक चिह्न लगाया गया। यह सम्मान 15 यूपी गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अमूल्य प्रताप सिंह, एडम ऑफिसर मेजर आकांक्षा पाठक तथा महाविद्यालय की प्रबंधक डॉ. विजय लक्ष्मी मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। मेजर (डॉ.) अपर्णा मिश्रा ने इस सम्मान के लिए अपने माता पिता भारतीय सेना, एनसीसी संगठन अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी कैप्टन प्रो. निधि लाल, कैप्टन गुंजन मिश्रा, लेफ्टिनेंट शिवानी, स्वाति, प्रिया, सेकेंड ऑफिसर रेनुका राव, पुष्पा देवी, थर्ड ऑफिसर प्रियंका राय, सीटीओ अनन्या पाण्डेय, सूबेदार मेजर राजू मोरे,आरके शर्मा, वरिष्ठ जीसीआई कविता गुप्ता, सीमा राय, नीता गुप्ता तथा बटालियन के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
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