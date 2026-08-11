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Gorakhpur News: घर का ताला तोड़कर जेवरात चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खजनी थाना क्षेत्र के डोमरघाट गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। साधु यादव और शंभू यादव के घर में चोरी की घटना सोमवार रात हुई। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी मिली, जिससे ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

Gorakhpur News: घर का ताला तोड़कर जेवरात चोरी

Gorakhpur News: खजनी, हिन्दुस्तान संवाद। खजनी थाना क्षेत्र के डोमरघाट गांव में सोमवार रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। साधु यादव और शंभू यादव पुत्र शिव यादव के घर में चोर कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे जेवरात लेकर फरार हो गए। मंगलवार सुबह करीब चार बजे परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। टूटा ताला देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी है। चौकी प्रभारी राम आशीष यादव ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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