Gorakhpur News: मकान का ताला तोड़ 50 हजार नकदी व लाखों के जेवर चोरी
Gorakhpur News: घघसरा चौकी क्षेत्र के रिठुआखोर रोड पर एक मकान का ताला तोड़कर चोर 50 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चुरा ले गए। मकान मालिक परिवार के साथ मुंबई में रह रहे थे। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। घघसरा चौकी क्षेत्र के रिठुआखोर रोड स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोर 50 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी रविवार को आसपास के लोगों ने मकान मालिक के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान चोरों ने पास में स्थित मोहित मद्धेशिया की लाइब्रेरी का ताला भी तोड़ दिया, हालांकि वहां से चोरी नहीं हो सकी। घघसरा निवासी सुनील और अनिल जायसवाल परिवार सहित वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। उनकी बीमार मां का इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा है, इसलिए वह कस्बे में अपने रिश्तेदार के घर रह रही थीं।
रविवार को पड़ोसियों ने मकान का शटर खुला और ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची महिला ने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और बक्से से 50 हजार रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के जेवर गायब थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की है। चोरों की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।