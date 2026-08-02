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Gorakhpur News: मकान का ताला तोड़ 50 हजार नकदी व लाखों के जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: घघसरा चौकी क्षेत्र के रिठुआखोर रोड पर एक मकान का ताला तोड़कर चोर 50 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चुरा ले गए। मकान मालिक परिवार के साथ मुंबई में रह रहे थे। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।

Gorakhpur News: मकान का ताला तोड़ 50 हजार नकदी व लाखों के जेवर चोरी

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। घघसरा चौकी क्षेत्र के रिठुआखोर रोड स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोर 50 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी रविवार को आसपास के लोगों ने मकान मालिक के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान चोरों ने पास में स्थित मोहित मद्धेशिया की लाइब्रेरी का ताला भी तोड़ दिया, हालांकि वहां से चोरी नहीं हो सकी। घघसरा निवासी सुनील और अनिल जायसवाल परिवार सहित वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। उनकी बीमार मां का इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा है, इसलिए वह कस्बे में अपने रिश्तेदार के घर रह रही थीं।

रविवार को पड़ोसियों ने मकान का शटर खुला और ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची महिला ने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और बक्से से 50 हजार रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के जेवर गायब थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की है। चोरों की तलाश की जा रही है।

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