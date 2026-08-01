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Gorakhpur News: बच्ची से हैवानियत कांड: दादी के पास सोई बहनें उठकर पूछती हैं, बच्ची कहां है?

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सचित्र मां की गोद में छोटा भाई, लेकिन हर पल याद आती है मासूम कोतवाली

Gorakhpur News: बच्ची से हैवानियत कांड: दादी के पास सोई बहनें उठकर पूछती हैं, बच्ची कहां है?

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के जगरनाथपुर में किराये के छोटे से मकान में सन्नाटा पसरा है। जिस घर में कुछ दिन पहले तक बच्चे धमाचौकड़ी करते थे, वहां अब हर किसी की आंखें नम हैं। दस वर्षीय मासूम की हैवानियत के बाद हत्या ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। दोनों बड़ी बहनों और मां के आंसू थम नहीं रहे हैं।

दुख का माहौल

परिवार के लोगों के मुताबिक, रात में दोनों बहनें दादी के पास सोईं, लेकिन बार-बार जगकर पूछती रहीं, बच्ची कहां है? दोनों बहनें दरिंदगी की शिकार मासूम को प्यार से बच्ची कहकर बुलाती थीं। खेलना हो, खाना हो या कहीं बाहर जाना, तीनों हमेशा साथ रहती थीं।

मां का दर्द

उधर, मां अब भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। नवजात को गोद में लेकर दुलारती मां की आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। वह बार-बार एक ही बात दोहराती है, बेटी कहती थी, बाबू होगा तो मैं उसे खूब खिलाऊंगी। यह कहते ही मां फफक पड़ती है। परिवार के लोगों का कहना है कि बच्ची घर की सबसे चंचल सदस्य थी। उसकी हंसी पूरे घर में रौनक भर देती थी। अब वही घर खामोश है।

सजा की मांग

दादी बोलीं,आरोपी को मिले मौत की सजा

घटना का जिक्र होते ही पीड़िता की दादी की आंखें भर आती हैं। वह रोते हुए कहती हैं, दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। इतनी मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को जीने का कोई हक नहीं है। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में बच्चे की उम्र क्या थी?
इस घटना में बच्चे की उम्र दस वर्ष थी।
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