Gorakhpur News: चाकू और कुल्हाड़ी से हमले में महिला समेत दो घायल, पांच पर केस

Gorakhpur News: जंगल कौड़िया, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास ब्लॉक नंबर-15 में आपसी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा महिला और उसके बेटों पर चाकू, कुल्हाड़ी व डंडे से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में महिला लहूलुहान हो गई,जबकि उसके बेटे भी घायल हो गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद और एक अज्ञात युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।प्रधानमंत्री आवास ब्लॉक नंबर-15 निवासी रूतू मिश्रा पत्नी स्वर्गीय जयप्रकाश मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे मोहल्ले के भीम प्रसाद, अनीता, राजकुमार, अभिषेक तथा एक अज्ञात युवती आपसी रंजिश को लेकर उनके घर पहुंच गए।

आरोप है कि सभी लोग चाकू, कुल्हाड़ी और डंडा लेकर उनके पुत्र साहिल और अंश को दौड़ाने लगे। महिला ने जब बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। चाकू और कुल्हाड़ी के वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं तथा हाथ में गहरी चोट आई। उनके बेटों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिलुआताल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।