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Gorakhpur News: शादी का विरोध करने पर युवती के भाई पर हमला, सिर फोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: हरपुर बुदहट गांव में एक युवती पर शादी का दबाव बनाने के विरोध में उसके भाई पर हमला किया गया। आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई को लाठी-डंडों से मारा, जिससे उसका सिर फट गया। पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर ली है और आरोपियों की खोज कर रही है।

Gorakhpur News: शादी का विरोध करने पर युवती के भाई पर हमला, सिर फोड़ा

Gorakhpur News: हरपुर बुदहट, हिंदुस्तान संवाद। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती पर शादी का दबाव बनाने का विरोध करने पर उसके भाई पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में युवक का सिर फट गया। पीड़ित का आरोप है कि गांव का एक युवक उसकी बहन पर जबरन शादी का दबाव बनाता था। सोमवार शाम विरोध करने पर आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। घायल युवक ने थाने पहुंचकर तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक ने बताया कि शिकायत मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

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