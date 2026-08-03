Gorakhpur News: शादी का विरोध करने पर युवती के भाई पर हमला, सिर फोड़ा
Gorakhpur News: हरपुर बुदहट गांव में एक युवती पर शादी का दबाव बनाने के विरोध में उसके भाई पर हमला किया गया। आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई को लाठी-डंडों से मारा, जिससे उसका सिर फट गया। पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर ली है और आरोपियों की खोज कर रही है।
Gorakhpur News: हरपुर बुदहट, हिंदुस्तान संवाद। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती पर शादी का दबाव बनाने का विरोध करने पर उसके भाई पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में युवक का सिर फट गया। पीड़ित का आरोप है कि गांव का एक युवक उसकी बहन पर जबरन शादी का दबाव बनाता था। सोमवार शाम विरोध करने पर आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। घायल युवक ने थाने पहुंचकर तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक ने बताया कि शिकायत मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।