Gorakhpur News: कैंसर से जंग हार गया गोरखपुर पुलिस का जांबाज स्नाइफर डॉग ‘जीएस’

Gorakhpur News: सचित्र राजकीय सम्मान के साथ पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई सीएम योगी

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर पुलिस के डॉग स्क्वॉड का जांबाज स्नाइफर डॉग ‘जीएस’ मंगलवार की सुबह कैंसर से लंबी लड़ाई हार गया। पिछले चार महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रहे वेनमोर नस्ल के इस प्रशिक्षित श्वान ने पुलिस लाइन में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटील सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जीएस को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।

जीएस की उम्र और प्रशिक्षण जीएस की उम्र नौ वर्ष थी। वर्ष 2018 में महज एक वर्ष की उम्र में उसे बीएसएफ टेकनपुर (मध्य प्रदेश) से गोरखपुर लाया गया था। यहां पुलिस डॉग स्क्वॉड ने उसे विस्फोटकों की पहचान करने के लिए विशेष स्नाइफर ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया, जहां उसने अपनी दक्षता और सूंघने की अद्भुत क्षमता से पुलिस विभाग में अलग पहचान बनाई। जीएस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी थी। वह नियमित रूप से गोरखनाथ मंदिर परिसर की सघन जांच करता था। इसके अलावा कई संवेदनशील ड्यूटी में उसने अपनी उपयोगिता साबित की।

कैंसर की पहचान और अंतिम विदाई करीब चार महीने पहले जीएस को कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद उसे सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया गया था। पुलिस लाइन में उसका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। जीएस के निधन पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उसकी वफादारी, अनुशासन और वर्षों की सराहनीय सेवा को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि विभाग के लिए जीएस सिर्फ एक प्रशिक्षित श्वान नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का भरोसेमंद और साहसी साथी था।

पूर्व श्वान 'उत्तलम' की याद दो जुलाई को श्वान ‘उत्तलम’ का हुआ था निधन। इससे पहले यानी 2 जुलाई 2026 पुलिस विभाग के डॉग स्क्वायड के जांबाज श्वान ‘उत्तलम’ का भी निधन हुआ था। उसने विभाग में करीब 14 वर्षों तक सेवा दी थी। उम्र बढ़ने के साथ वर्ष 2024 में ड्यूटी के दौरान लगी चोट के कारण उसकी सक्रियता कम होने लगी। इसके बाद उससे सीमित कार्य ही लिया जाने लगा। वर्ष 2025 में चलने-फिरने तथा वाहन पर चढ़ने-उतरने में कठिनाई बढ़ने पर पुलिस विभाग ने उसकी ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी थी।