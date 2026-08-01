Gorakhpur News: रोक के बावजूद झील में दौड़ाई बोट, प्लेटफार्म-6 का लाइसेंस निरस्त

Gorakhpur News: -रविवार की रात के हादसे के बाद झील के सभी बोटिंग प्लेटफार्म पर संचालन पर

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। रामगढ़झील में रविवार रात दो बोटों की टक्कर में पयर्टक की मौत के बाद सुरक्षा कारणों से सभी प्लेटफार्मों से बोटिंग पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद प्लेटफार्म नंबर-06 के संचालक मेसर्स संध्या कन्स्ट्रक्शन ने गुरुवार शाम झील में मोटर बोट का संचालन कर दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही, भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है。

सुरक्षा के उपाय रामगढ़झील में प्लेटफार्म नंबर-01, 04, 05 और 06 से बोट का संचालन होता है। हादसे के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सभी संचालकों को अगले आदेश तक बोटिंग बंद रखने के निर्देश दिए थे। तीन दिन तक झील में पूरी तरह सन्नाटा रहा, लेकिन प्लेटफार्म-06 के संचालक ने निर्देशों की अनदेखी करते हुए रात में मोटर बोट चला दी। झील में दौड़ती बोट का वीडियो सामने आने पर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वीडियो की जानकारी मिलते ही जीडीए ने तत्काल बोटिंग बंद कराई और संचालक को नोटिस जारी किया। शुक्रवार को लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई पूरी कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार नियमों की अवहेलना करने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जांच और कार्रवाई हादसे की जांच पूरी, जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

उधर, बोट हादसे की जांच पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। प्राधिकरण इस सप्ताहांत से अन्य प्लेटफार्मों पर सुरक्षा मानकों के साथ बोटिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। हालांकि प्लेटफार्म-06 से संचालन दोबारा शुरू होगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कार्रवाई पूरी होने के बाद लिया जाएगा।