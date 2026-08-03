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Gorakhpur News: वाद-विवाद में युवक पर चाकू से हमला, आरोपी पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बड़हलगंज/साऊखोर, हिन्दुस्तान संवाद।बड़हलगंज/साऊखोर, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के साऊखोर चौराहे के पास मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गय

Gorakhpur News: वाद-विवाद में युवक पर चाकू से हमला, आरोपी पर मुकदमा

Gorakhpur News: बड़हलगंज/साऊखोर, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के साऊखोर चौराहे के पास मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। बाइक के एक्सिलरेटर को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नेवादा गांव निवासी उषा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार शाम उनका पुत्र सोनू साहनी अपने मित्र सोनू गोंड के साथ साऊखोर स्थित देसी शराब भट्ठी के सामने सर्विस लेन पर खड़ा था। इसी दौरान महतोपार गांव निवासी हरिनारायण मौर्य बाइक से वहां पहुंचा और बार-बार एक्सिलरेटर देकर शोर मचाने लगा।

सोनू द्वारा आगे बढ़ने की बात कहने पर दोनों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान हरिनारायण ने चाकू निकालकर सोनू पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को दुर्गावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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