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Gorakhpur News: गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: -हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प राष्ट्र प्रथम की भावना का उदघोष: क्षेत्रीय अध्यक्ष

Gorakhpur News: गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बुधवार को पार्टी कार्यालय (रानीडीहा) पर संगठन के पदाधिकारियों एवं मॉनिटरिंग टीम की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की जिलेवार जानकारी ली। बताया कि गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम 10 या 11 अगस्त को संभावित है।

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तिरंगा यात्रा की चर्चा

क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी है। नौ अगस्त को लखनऊ में तिरंगा यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर और प्रदेश अध्यक्ष महराजगंज की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा की तिथि शीघ्र तय हो जाएगी, ऐसे में इसकी तैयारी में अभी से लग जाने की जरूरत है।

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कार्यशाला का आयोजन

बैठक का संचालन अभियान के सह संयोजक सिद्धार्थ शंकर पांडेय ने किया। पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, सह क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी, ध्रुव श्रीवास्तव , अनादि प्रिय पाठक, दिनेश प्रताप सिंह, हरिनाथ भाई, सर्वदीप सिंह सनी,मधुसूदन पाण्डेय, निहाल मिश्रा , अभिषेक मिश्रा,संदीप पांडेय, राजेश पाल सूर्यवंशी, सुधाकर यादव, संदीप उपाध्याय, अखिलानंद त्रिपाठी , प्रखर पाण्डेय प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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कार्यशाला में तिरंगा यात्रा को लेकर हुई चर्चा

गोरखपुर। महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान की महानगर कार्यशाला आयोजित हुई। बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगामी 7 व 8 अगस्त को महानगर के सभी दस मंडलों में कार्यशाला कर तैयारी करनी है। प्रत्येक मण्डलों में 10 से 12 अगस्त तक 1 से 2 किलोमीटर तक कि तिरंगा यात्रा निकालनी है। 12 से 14 अगस्त में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों व वीर बलिदानियों के स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा तथा वीरों को श्रद्धाञ्जलि देते हुए नमन करना है। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जायेगा। कार्यशाला का संचालन महानगर महामन्त्री अच्युतानंद शाही ने किया। कार्यशाला में महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, उपसभापति पूनम सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, इन्द्र मणि उपाध्याय , रणविजय शाही, दayanand शर्मा, वीरेंद्र पांडेय, पदमा गुप्ता, जितेन्द्र चौधरी जीतू, अजय श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा कब आयोजित होने की संभावना है?
तिरंगा यात्रा कार्यक्रम 10 या 11 अगस्त को संभावित है।
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