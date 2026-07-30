Gorakhpur News: सपा के विरोध के बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण की नई नियमावली मंजूर

Gorakhpur News: समाजवादी पार्टी के कड़े विरोध के बावजूद भाजपा पार्षदों ने उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की। विलंब शुल्क में वृद्धि का विरोध दर्ज करते हुए पार्षदों ने इस पर आपत्ति जताई। नए वार्डों में जलापूर्ति और ट्यूबवेलों की स्थापना का मसला भी उठाया गया।

सपा के विरोध के बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण की नई नियमावली मंजूर

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर।

समाजवादी पार्टी के कड़े विरोध के बावजूद निगम कार्यकारिणी भाजपा पार्षदों ने ‘उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी। समाजवादी पार्टी के पार्षद जियाउल इस्लाम और चंद्रभान प्रजापति ने नियमावली के तहत आवेदन करते वक्त विलंब शुल्क में की गई बढ़ोतरी का विरोध दर्ज कराया।

विलंब शुल्क की वृद्धि नियमावली के अनुसार जन्म या मृत्यु के लिए आवेदन करते वक्त विलंब शुल्क को 100 रुपये तक बढ़ा दिया है। जन्म प्रमाणपत्र के लिए 0 से 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर 20 रुपये, 22 से 30 दिन के बीच आवेदन पर 20 रुपये आवेदन शुल्क के साथ 20 रुपये विलंब शुल्क यानी कुल 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले इसके लिए करीब 22 रुपये शुल्क लगता था। इसी प्रकार 31 दिन से एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर 20 रुपये आवेदन शुल्क और 50 रुपये विलंब शुल्क मिलाकर कुल 70 रुपये जमा करने पड़ रहे हैं, जबकि पहले यह शुल्क लगभग 25 रुपये था।

आवेदन की देरी पर शुल्क एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर 20 रुपये आवेदन शुल्क के अलावा 100 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ रहा है। ऐसे में अब कुल 120 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि पहले यह शुल्क मात्र 30 रुपये था। मृत्यु प्रमाणपत्र के मामले में आवेदन शुल्क 10 रुपये निर्धारित है। समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने बिना कार्यकारिणी या बोर्ड की मंजूरी से शुल्क लागू कर दिए जाने पर भी एतराज जताया।

जलापूर्ति विस्तार एवं ट्यूबवेल बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों ने जलकल द्वारा नए वार्डो में जलापूर्ति विस्तार और ट्यूबवेलों की स्थापना का मसला उठाया। आरोप लगाया कि आए दिन शिकायत मिल रही है। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस पर नगर आयुक्त ने भी कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।