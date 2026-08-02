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Gorakhpur News: मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में लाभार्थियों को मिले आयुष्मान कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सहयोग भी शामिल रहा। सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी और क्षेत्र की जरूरतों पर चर्चा की।

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में लाभार्थियों को मिले आयुष्मान कार्ड

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच के उनौला दोयम स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किया गया। इस विशेष अभियान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी सहयोग रहा। मेले में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन एवं सीएमओ डॉ. राजेश झा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ ने कुलपति को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कराकर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह एवं उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अस्पताल में सुविधाओं और संसाधनों के विस्तार की मांग भी रखी।

इस अवसर पर प्रो. दिव्या रानी सिंह, अधीक्षक डॉ. मणि शेखर, डॉ. प्रशांत, डॉ. अभिषेक, विमलेश त्रिपाठी, साधना सिंह उपस्थित रहीं।

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