Gorakhpur News: मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में लाभार्थियों को मिले आयुष्मान कार्ड

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच के उनौला दोयम स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किया गया। इस विशेष अभियान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी सहयोग रहा। मेले में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन एवं सीएमओ डॉ. राजेश झा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ ने कुलपति को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कराकर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह एवं उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अस्पताल में सुविधाओं और संसाधनों के विस्तार की मांग भी रखी।