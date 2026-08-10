Gorakhpur News: व्यक्ति को अपनी कुशलता के मुताबिक करना चाहिए कार्य
Gorakhpur News: गोरखपुर में दिव्यांगजन और समाज पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस अधिकारी अरुण उपाध्याय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी कुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। सीआरसी के निदेशक जितेंद्र यादव ने दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने का वादा किया।
Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सीआरसी द्वारा विकसित भारत में दिव्यांगजन और हमारा समाज विषय पर एक दिवसीय जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सीआरसी और एचएसएस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि उड़ीसा कैडर के अवकाश प्राप्त पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी अरुण उपाध्याय ने संबोधित किया। श्री उपाध्याय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुशलता के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जिससे विकसित समाज को और आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडेय भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में सीआरसी के निदेशक जितेंद्र यादव ने कहा कि सीआरसी दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए पूर्वांचल में स्थित भारत सरकार का एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र है।
इस अवसर पर एचएसएस फाउंडेशन के प्रमोद दूबे सहित सीआरसी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके अभिभावक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक अरविंद कुमार पांडेय ने किया।
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