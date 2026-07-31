Gorakhpur News: थाना चौराहे पर खड़े ऑटो में चालक का शव मिला, बीमारी व नशे से मौत की आशंका

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना चौराहे पर खड़े एक ऑटो में चालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में बीमारी और नशे की लत के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सुदीप पुत्र स्वर्गीय लालजी, निवासी बिशनपुर, थाना खजनी के रूप में हुई है। वह सहजनवा थाना चौराहे से ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। गुरुवार शाम उसका ऑटो सड़क किनारे खड़ा था। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर आसपास के लोगों ने झांककर देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़ा मिला।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सुदीप को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई शैलेश ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि सुदीप लंबे समय से शराब और नशे का आदी था। अत्यधिक नशे के कारण उसकी किडनी और लीवर गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके थे। इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ समय पहले उसके माता-पिता का भी निधन हो चुका था। वह परिवार का इकलौता पुत्र था और अकेले ही जीवनयापन कर रहा था।एसओ संजय मिश्र ने बताया कि चालक शराब का आदी था और पिछले चार दिनों से उसकी तबीयत भी खराब चल रही थी। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।