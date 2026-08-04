Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: पिपराइच थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वादिनी के पति के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने बनकट गांव के बालिकरन मौर्य, उसके पुत्र सूर्यप्रकाश और विजय मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

Gorakhpur News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई को पुरानी रंजिश में आरोपियों ने वादिनी के पति के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने बनकट गांव निवासी बालिकरन मौर्य, उसके पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ लालू तथा विजय मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Crime News Pipraich अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।