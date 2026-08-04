Gorakhpur News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
Gorakhpur News: पिपराइच थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वादिनी के पति के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने बनकट गांव के बालिकरन मौर्य, उसके पुत्र सूर्यप्रकाश और विजय मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई को पुरानी रंजिश में आरोपियों ने वादिनी के पति के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने बनकट गांव निवासी बालिकरन मौर्य, उसके पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ लालू तथा विजय मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।
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