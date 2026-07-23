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Gorakhpur News: कार से कुचलकर हत्या का प्रयास, दस के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गुलरिहा के रसूलपुर झुंगिया में एक जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति को मंदिर जाते समय कार से कुचलने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।

Gorakhpur News: कार से कुचलकर हत्या का प्रयास, दस के खिलाफ केस

Gorakhpur News: गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर झुंगिया में जमीन विवाद में मंदिर जा रहे व्यक्ति को कार से कुचलने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। परिवारवाले छुड़ाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। घायल की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस 10 नामजद के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के रसूलपुर झुंगिया निवासी उदयभान सिंह का आरोप है कि 19 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे वह घर से मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान पट्टीदार रामधारी सिंह के घर के पास पहुंचे तो गोलू के साले ने कार से उन्हें पीछे से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं।

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शोर सुनकर आसपास के लोगों ने कार को रोक लिया। यह भी आरोप है कि इसके बाद पहले से मौजूद रामधारी सिंह,नगीना सिंह, ध्रुवनारायण सिंह,उसकी पत्नि,अजीत सिंह, वाल्मीकि सिंह,नीलू सिंह ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की सूचना 112 नंबर पर दी गई। घायल की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने 10 नामजद के खिलाफ हत्या के प्रयास,बलवा,गाली गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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