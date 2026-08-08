Gorakhpur News: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद ‘हाथी’ पर सवार होने को तैयार
Gorakhpur News: गोरखपुर की चर्चित विधानसभा सीट चिल्लूपार की भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष अस्मिता चंद ने बसपा की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। आगामी 23 अगस्त को जनसभा में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। अस्मिता चंद का परिवार अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर की चर्चित विधानसभा सीट चिल्लूपार में चंद परिवार की बहू और लंबे समय से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद ने अब ‘हाथी’ पर सवार होने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब वह भाजपा नहीं बल्कि बसपा के बैनर तले चिल्लूपार की जनता की सेवा करेंगी। आगामी 23 अगस्त को चिल्लूपार की जनसभा में बसपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर घोषणा की जाएगी। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बसपा सुप्रीमो की फोटो लगाने के साथ अपने फेसबुक वॉल से भाजपा संबंधी सभी तथ्य हटा दिए हैं। उधर, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी का कहना है कि वर्तमान में वह भाजपा की कार्यकर्ता है। पार्टी छोड़ने की उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है。
अस्मिता चंद की मुलाकात
अस्मिता चंद की मुलाकात पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो से हो चुकी है। आगामी 23 अगस्त को चिल्लूपार के महुआपार में बड़ी जनसभा होगी, जहां अस्मिता का परिवार अपनी ताकत दिखाएगा। यहीं पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की थी। इसे वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी को जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। महुआपार में होने वाली इस जनसभा में बसपा की ओर से आकाश आनंद या प्रदेश अध्यक्ष पहुंच सकते हैं। अस्मिता चंद का परिवार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी में है। अस्मिता चंद ने 2027 में हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पहले भाजपा से टिकट पाने की जोर-आजमाइश शुरू हुई लेकिन इस दौड़ में खुद को पिछड़ता देख उन्होंने बसपा नेताओं से बात की। चिल्लूपार विधानसभा ऐसी सीट है, जहां पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का दबदबा रहा। वह यहां से पांच बार विधायक रहे। उनके छोटे पुत्र विनय शंकर तिवारी एक बार विधायक रहे हैं। इस सीट पर वर्तमान में राजेश तिवारी भाजपा से विधायक हैं।
कौन हैं अस्मिता चंद
अस्तिमा चंद के पिता इंद्र प्रकाश राव दिग्विजयनाथ डिग्री कालेज में प्रवक्ता थे। उनके ससुर स्व. राजनारायण चंद ब्लाक प्रमुख रहे हैं। उनके जेठ रणविजय चंद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं। उनके ससुर के बड़े भाई मारकण्डेय चंद प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं।
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