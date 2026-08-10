Gorakhpur News: दुष्कर्म के विरोध पर युवती को छत से धकेलने का आरोपी गिरफ्तार
Gorakhpur News: पिपराइच में एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में बीरू नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे छत पर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच की और आरोपी को जेल भेज दिया।
Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती को छत सके धकेलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। आरोपित की पहचान अगया निवासी बीरू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि शनिवार देर रात बीरू पड़ोस में रहने वाली युवती के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। युवती ने विरोध किया तो आरोपित चाकू दिखाकर उसे डराने लगा और जबरन छत पर ले गया।
वहां उसने युवती पर जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया। युवती के विरोध करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। घटना में युवती को चोटें आईं। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित बीरू को थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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