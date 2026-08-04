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Gorakhpur News: दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बड़हलगंज पुलिस ने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनाने के आरोप में सोमनाथ यादव को गिरफ्तार किया। उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाए। न्यायालय में पेश होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gorakhpur News: दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने का आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के आरोपी को बड़हलगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अभिनव पटेल ने बैरियाखास निवासी सोमनाथ यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अलग-अलग समय पर दो पासपोर्ट बनवाए और दोनों का उपयोग विदेश यात्रा के लिए किया। कोतवाल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनवाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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